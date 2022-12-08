Долгострой введен в эксплуатацию: 56 семей празднуют новоселье

«Взаимодействие с ППК «Фонд» для нашего региона — эффективный механизм решения проблем обманутых дольщиков. Дом в городе Обь — первый, в рамках нашей совместной с Фондом работы планируем достроить еще семь.Сегодня понятны алгоритмы и сроки работ по остальным семи долгостроям, которые планируется достроить в ближайшие два года. На финишной прямой — выплата компенсаций за недостроенное жилье дольщикам 24 объектов», — процитировали слова министра на сайте областного правительства.

Сейчас на объектах, запланированных к достройке, ведутся строительно-монтажные работы. Самые крупные долгострои региона — три дома в Закаменском микрорайоне, дом в Краснообске и дом на Дуси Ковальчук.

Всего на софинансирование с ППК «Фонд» на 2021-2023 годы было заложено 1,5 млрд рублей. Финансирование со стороны фонда за три года составит 5,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось о внутрипоселковых газопроводах, установленных в Козихе и Березовке Ордынского района Новосибирской области.