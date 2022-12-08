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Новый ледовый городок строят на набережной в Новосибирске

Сегодня, 06:38
Фото: ВКонтакте/"Ледовый городок на Михайловской набережной"
Лед превратят в фигуры

В Новосибирске продолжается строительство ледового городка на набережной

На Михайловской набережной строят ледовый городок, тема которого посвящена юбилею Новосибирска.

На набережную возле метро «Речной вокзал» привезли лед. Из него будут строить ледовый городок. Из ледяных кубов сделают разные фигуры. Тематика городка - предстоящий 130 юбилей Новосибирска.

Вход украсят в виде краеведческого музея. Гостей ждут горки, лабиринт и другие интересные арт-объекты. Аттракцион должен открыться 30 декабря. Ледовый городок простоит до марта-2023.

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Напомним, что в Новосибирске приготовили яркую программу Нового года на Михайловской набережной. Сибиряков ждут фестивали, аттракционы и открытие катка, что еще - узнал Atas.info.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Михайловская набережная#Ледовый городок
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