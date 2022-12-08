На набережную возле метро «Речной вокзал» привезли лед. Из него будут строить ледовый городок. Из ледяных кубов сделают разные фигуры. Тематика городка - предстоящий 130 юбилей Новосибирска.
Вход украсят в виде краеведческого музея. Гостей ждут горки, лабиринт и другие интересные арт-объекты. Аттракцион должен открыться 30 декабря. Ледовый городок простоит до марта-2023.
Напомним, что в Новосибирске приготовили яркую программу Нового года на Михайловской набережной. Сибиряков ждут фестивали, аттракционы и открытие катка, что еще - узнал Atas.info.