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На оформление арок в Театральном сквере Новосибирска потратят 3 млн рублей

Сегодня, 12:45
Фото: atas.info
Первомайский сквер
Информация о поиске подрядчика, который установит «светящиеся коридоры» в Театральном сквере, появилась сегодня на сайте "РТС-тендер".

Заказчик работ, «Городская дирекция творческих программ», предлагает контракт стоимостью более 2,9 миллионов рублей и ждет заявок от исполнителей до 11 декабря.

Суть заказа сводится, цитируем, к «оказанию услуг по декорационному новогоднему оформлению, установке «светящихся коридоров» (арок) в Театральном сквере в рамках реализации проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России».

Ранее на портале "Госзакупки" появился тендер на охрану главной новогодней елки Новосибирска. Заказ получила ЧОП «Сателлит Сиб», за обеспечение безопасности символа Нового года компания получит 695 тысяч рублей.

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#Общество#Город#Новосибирск#Арки#Новый год#Театральный сквер
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