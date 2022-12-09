По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 8 декабря. За помощью к инспектору Минприроды обратилась сибирячка, заявив, что утка вмерзла в лед. Женщина часто кормит пернатых, поэтому сразу же заметила птицу.
Чтобы спасти утку, инспектору Минприроды пришлось искать лодку. Он вернулся к реке, отталкивался одной ногой, а затем освободил птицу из плена.
В скором времени пернатая отогреется и ее выпустят на волю. С птицей все нормально. Она не ранена.
Напомним, весной дикая утка запуталась в рыболовной сети браконьеров и чуть не утонула. Читайте, как ее спасали.