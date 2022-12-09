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Утка попала в ледяной плен в Новосибирске

Сегодня, 01:26
Фото: 1MI
Птицу достали с помощью лодки

Вмерзшую в лед утку спасли в Новосибирске

На реке Иня в Новосибирске провели операцию по спасению утки, которая вмерзла в лед, подробности рассказали в пресс-службе Министерства природы НСО.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 8 декабря. За помощью к инспектору Минприроды обратилась сибирячка, заявив, что утка вмерзла в лед. Женщина часто кормит пернатых, поэтому сразу же заметила птицу.

Та самая утка
Фото: Минприроды НСО

Чтобы спасти утку, инспектору Минприроды пришлось искать лодку. Он вернулся к реке, отталкивался одной ногой, а затем освободил птицу из плена.

В скором времени пернатая отогреется и ее выпустят на волю. С птицей все нормально. Она не ранена.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Птицы
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