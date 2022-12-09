В Новосибирске на два дня отменят 29-й троллейбус

"С 0 часов 12 декабря до 5 часов 14 декабря закрывается троллейбусное движение по ул. Ватутина. (...) На время производства работ троллейбусный маршрут № 29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса» будет закрыт", - говорится в сообщении на сайте новосибирской мэрии.