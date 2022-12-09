В Новосибирске на два дня отменят 29-й троллейбус

"С 0 часов 12 декабря до 5 часов 14 декабря закрывается троллейбусное движение по ул. Ватутина. (...) На время производства работ троллейбусный маршрут № 29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса» будет закрыт", - говорится в сообщении на сайте новосибирской мэрии.
На Ватутина планируется заменить аварийные опоры контактной сети, уточнили в горадминистрации.
Ранее глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев заявил о продолжении оснащения общественного транспорта Новосибирска валидаторами, что, по его словам, поможет минимизировать потери городского бюджета, связанные с безбилетниками.