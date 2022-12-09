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В Новосибирске на два дня отменят 29-й троллейбус

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
Пустой троллейбус
Власти Новосибирска с 12 по 14 декабря приостановят работу троллейбусного маршрута № 29 из-за ремонтных работ на улице Ватутина.

"С 0 часов 12 декабря до 5 часов 14 декабря закрывается троллейбусное движение по ул. Ватутина. (...) На время производства работ троллейбусный маршрут № 29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса» будет закрыт", - говорится в сообщении на сайте новосибирской мэрии.

На Ватутина планируется заменить аварийные опоры контактной сети, уточнили в горадминистрации.

Ранее глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев заявил о продолжении оснащения общественного транспорта Новосибирска валидаторами, что, по его словам, поможет минимизировать потери городского бюджета, связанные с безбилетниками.

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#Город#Транспорт#Новосибирск#29-й троллейбус#Приостановка
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