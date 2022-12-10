Глава СК РФ поручил представить доклад о ходе расследования в гаражном кооперативе

Сегодня в гаражном кооперативе Новосибирска произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины.
Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 109 УК РФ — причина смерти по неосторожности.
Председателем Следственного комитета России дано поручение и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области В. Б. Зарипову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что взрыв в гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска заинтересовал следственный комитет.