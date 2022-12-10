Взвыв в гаражах: СК возбудил уголовное дело по причинении смерти по неосторожности

Об этом стало известно в субботу 10 декабря. На сайте СУ СК РФ по Новосибирской области вышло сообщение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
Следователи подтверждают версию спасателей - причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Также в сообщении говорится об обнаружении тела мужчины под завалами после взрыва.
Ранее заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Вадим Кацуба прокомментировал случившееся, находясь на месте трагедии.