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Взвыв в гаражах: СК возбудил уголовное дело по причинении смерти по неосторожности

Сегодня, 09:37
Фото: Управление МЧС по НСО
Последствия взрыва
Взрыв в гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска заинтересовал следственный комитет, также СК подтвердили, что в завалах было обнаружено тело мужчины.

Об этом стало известно в субботу 10 декабря. На сайте СУ СК РФ по Новосибирской области вышло сообщение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Следователи подтверждают версию спасателей - причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Также в сообщении говорится об обнаружении тела мужчины под завалами после взрыва.

Ранее заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Вадим Кацуба прокомментировал случившееся, находясь на месте трагедии.

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#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Следственный комитет#Взрыв#Смерть#Взорвались 10 гаражей на ул.Мира
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