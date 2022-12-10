Замначальника службы пожаротушения МЧС России дал комментарии на месте взрыва

Вадим Кацуба, прибывший на место происшествия, рассказал о причинах взрыва. По его словам, разгерметизация газового баллона и воспламенение газово-воздушной смеси привело к взрыву в гаражах.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших.
Спасатели получили вызов в 10:53, когда МСЧ прибыла на место происшествия, огня не было.
Из десяти поврежденных гаражей три оказались полностью обрушены, еще у трех повреждены стены, у четырех - ворота.
Четыре единицы техники находились в пострадавших помещениях. Площадь обрушения составила 90 кв.м.