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Замначальника службы пожаротушения МЧС России дал комментарии на месте взрыва

Сегодня, 08:56
Фото: atas.info
Комментарии Вадим Кацуба
Заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Вадим Кацуба подтвердил, что взрыв произошёл из-за разгерметизации газового баллона.

Вадим Кацуба, прибывший на место происшествия, рассказал о причинах взрыва. По его словам, разгерметизация газового баллона и воспламенение газово-воздушной смеси привело к взрыву в гаражах.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Спасатели получили вызов в 10:53, когда МСЧ прибыла на место происшествия, огня не было.

Из десяти поврежденных гаражей три оказались полностью обрушены, еще у трех повреждены стены, у четырех - ворота.

Четыре единицы техники находились в пострадавших помещениях. Площадь обрушения составила 90 кв.м.

Ранее рядовые новосибирцы рассказали подробности взрыва.

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