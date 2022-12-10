Первые кадры с места взрыва в Новосибирске

На кадрах видно, как сотрудники МЧС окружили место происшествия. Спасатели разворачивают спецтехнику для разбора завалов.
Владельцам 273 и 272 гаража несказанно повезло - взрыв прогремел в непосредственной близости от их владений, но не задел их. Гаражи, начиная с 274 либо заметно пострадали, либо были полностью разрушены.
Взрыв сровнял с землей несколько гаражей в правом ряду. Также заметно, что проезжая часть между двумя рядами гаражей завалена обломками, которые еще не успел полностью замести недавно начавшийся снегопад.
Ранее Atas.info писал о том, как рядовые новосибирцы отреагировали на происшествие.