Сибирская щедрость: новосибирцы отправили новогодние подарки детям в ЛНР

В собственном телеграм канале новосибирский градоначальник продемонстрировал горы коробок, заполненных подарками для детей ЛНР. Более полутора тысяч школьников и без малого 600 дошкольников должны получить новогодние подарки, собранные неравнодушными сибиряками.
Мэр рассказал, что посылку собирали всем городом - новосибирцы передавали презенты через молодежные центры, ТОСы, школы и саму мэрию города.
Сам Анатолий Локоть признался, что передал книги русских классиков из личной библиотеки.
Ранее Мэр Новосибирска рассказал, что думает о СССР и Беловежских соглашениях.