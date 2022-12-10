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Сибирская щедрость: новосибирцы отправили новогодние подарки детям в ЛНР

Сегодня, 13:38
Фото: Telegram-канал "Анатолий Локоть"
Подарки, собранные для детей ЛНР
О широком жесте жителей Новосибирска, пославших более двух тысяч праздничных презентов в Беловодский район ЛНР, рассказал мэр города Анатолий Локоть.

В собственном телеграм канале новосибирский градоначальник продемонстрировал горы коробок, заполненных подарками для детей ЛНР. Более полутора тысяч школьников и без малого 600 дошкольников должны получить новогодние подарки, собранные неравнодушными сибиряками.

Мэр рассказал, что посылку собирали всем городом - новосибирцы передавали презенты через молодежные центры, ТОСы, школы и саму мэрию города.

Сам Анатолий Локоть признался, что передал книги русских классиков из личной библиотеки.

Ранее Мэр Новосибирска рассказал, что думает о СССР и Беловежских соглашениях.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#Подарки#ЛНР#Общество#Политика
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