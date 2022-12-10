Сибирская щедрость: новосибирцы отправили новогодние подарки детям в ЛНР

В собственном телеграм канале новосибирский градоначальник продемонстрировал горы коробок, заполненных подарками для детей ЛНР. Более полутора тысяч школьников и без малого 600 дошкольников должны получить новогодние подарки, собранные неравнодушными сибиряками.