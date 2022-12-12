Выяснилось, что инцидент произошел в Купинском районе на озере Чаны. В воскресенье, 11 декабря рыбаки установили палатку в дневное время. В это время водитель на автомобиле Toyota RAV4 «дрифтовал» по льду – в 12 километрах от села Тюменка.