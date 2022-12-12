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Раскрыты шокирующие подробности наезда машины на рыбаков под Новосибирском

Сегодня, 02:27
Фото: 1MI
Пока неизвестно, был ли водитель пьян

Водитель Toyota RAV-4 насмерть задавил рыбака на новосибирском озере Чаны

В Новосибирской области автомобилист раздавил палатку с рыбаками, подробности рассказали в ГИБДД по региону.

Выяснилось, что инцидент произошел в Купинском районе на озере Чаны. В воскресенье, 11 декабря рыбаки установили палатку в дневное время. В это время водитель на автомобиле Toyota RAV4 «дрифтовал» по льду – в 12 километрах от села Тюменка.

В один момент мужчина не справился с управлением и на автомобиле врезался в палатку, где был 37-летний рыбак. Он погиб от полученных травм на месте.

Под Новосибирском машина раздавила палатку с рыбаками на озере Чаны
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Напомним, что в палатке погибший находился не один: с ним был его родственник, который получил травмы, но выжил. Рыбаки приехали за уловом из Омской области.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Погиб#Рыбак
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