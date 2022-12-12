Выяснилось, что инцидент произошел в Купинском районе на озере Чаны. В воскресенье, 11 декабря рыбаки установили палатку в дневное время. В это время водитель на автомобиле Toyota RAV4 «дрифтовал» по льду – в 12 километрах от села Тюменка.
В один момент мужчина не справился с управлением и на автомобиле врезался в палатку, где был 37-летний рыбак. Он погиб от полученных травм на месте.
Напомним, что в палатке погибший находился не один: с ним был его родственник, который получил травмы, но выжил. Рыбаки приехали за уловом из Омской области.