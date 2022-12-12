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Военнослужащий из Новосибирской области Евгений Попов погиб в ходе спецоперации

Сегодня, 03:02
Фото: ВК-Новосибирск скорбит/1MI
Мужчина получил ранение

31-летний военный из Новосибирской области Евгений Попов погиб в ходе СВО

Евгений Попов – военнослужащий из Новосибирской области погиб в ходе исполнения долга во время специальной военной операции на Украине, о чем стало известно из ВК-группы «Новосибирск скорбит».

Как говорится в посте, в зоне СВО погиб уроженец деревни Пензино Барабинского района Евгений Попов. Он получил смертельное ранение 3 декабря в боях под Лисичанском.

Еще 14 ноября он праздновал свое 31-летие. У Евгения Попова остались жена и маленький ребенок. Дата и место прощания пока неизвестна.

Известно, что его супруга является волонтером группы «ZOV 54». Женщина с первых дней помогает мобилизованным мужчинам.

Подполковник из Новосибирска Евгений Лоскутов погиб в ходе спецоперации
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Напомним, ранее стало известно о смерти коммуниста из Новосибирского района, члена Мочищенской первичной организации Евгения Лоскутова. Он погиб в зоне СВО. У него было четверо детей и жена. 

#Эмилия Губарева#Общество#СВО#Погиб
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