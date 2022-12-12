Военнослужащий из Новосибирской области Евгений Попов погиб в ходе спецоперации

Как говорится в посте, в зоне СВО погиб уроженец деревни Пензино Барабинского района Евгений Попов. Он получил смертельное ранение 3 декабря в боях под Лисичанском.
Еще 14 ноября он праздновал свое 31-летие. У Евгения Попова остались жена и маленький ребенок. Дата и место прощания пока неизвестна.
Известно, что его супруга является волонтером группы «ZOV 54». Женщина с первых дней помогает мобилизованным мужчинам.
Напомним, ранее стало известно о смерти коммуниста из Новосибирского района, члена Мочищенской первичной организации Евгения Лоскутова. Он погиб в зоне СВО. У него было четверо детей и жена.