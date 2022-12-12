Военнослужащий из Новосибирской области Евгений Попов погиб в ходе спецоперации

31-летний военный из Новосибирской области Евгений Попов погиб в ходе СВО

Евгений Попов – военнослужащий из Новосибирской области погиб в ходе исполнения долга во время специальной военной операции на Украине, о чем стало известно из ВК-группы «Новосибирск скорбит».