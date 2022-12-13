Утром 13 декабря ценник на такси стал значительно выше. По словам сибирячки Алены, она вызывала такси от НГПУ до Калининского района. Средняя стоимость такси всегда составляла 250-300 рублей, однако сегодня сервис «Яндекс. Такси» просит более 500 рублей.