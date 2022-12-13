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Цены на такси резко взлетели в несколько раз в Новосибирске: в чем причина?

Сегодня, 02:33
Фото: 1MI
Стоимость за одну поездку выросла в два раза

В Новосибирске цены на такси взлетели в два раза утром 13 декабря

Ночью в Новосибирске выпал снег и ценник на такси автоматически вырос из-за нехватки водителей. О ценах на такси за одну поездку рассказали читатели Atas.info.

Утром 13 декабря ценник на такси стал значительно выше. По словам сибирячки Алены, она вызывала такси от НГПУ до Калининского района. Средняя стоимость такси всегда составляла 250-300 рублей, однако сегодня сервис «Яндекс. Такси» просит более 500 рублей.

«Я каждый день езжу от НГПУ на улицу Танковую. Всегда с меня брали ну максимум 250-300 рублей, а сегодня как выпал снег просят 538. Дальше ценник только растет», - поделилась с Atas.info девушка.

Другой новосибирец вызывал сегодня такси от главного ЖД вокзала до МЖК. Стоимость также поднялась в два раза.

«Приехал на утренней электричке и вызвал такси до дома на МЖК, стоит почти 600 рублей, в итоге поехал с пересадками на общественном транспорте. Обычно стоит такси 300-350 рублей. Максимум 400 было», - рассказал молодой человек.

Отметим, что также на дорогах в Новосибирске образовались огромные пробки. Приложение «Яндекс. Такси» иногда выдает, что машин на линии не хватает. Заказы берут автомобилисты, едущие из других районов, поэтому ценник дороже.

Вот так поднялись цены на такси сегодня утром
Фото: Atas.info
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Такси
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