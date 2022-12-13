Утром 13 декабря ценник на такси стал значительно выше. По словам сибирячки Алены, она вызывала такси от НГПУ до Калининского района. Средняя стоимость такси всегда составляла 250-300 рублей, однако сегодня сервис «Яндекс. Такси» просит более 500 рублей.
«Я каждый день езжу от НГПУ на улицу Танковую. Всегда с меня брали ну максимум 250-300 рублей, а сегодня как выпал снег просят 538. Дальше ценник только растет», - поделилась с Atas.info девушка.
Другой новосибирец вызывал сегодня такси от главного ЖД вокзала до МЖК. Стоимость также поднялась в два раза.
«Приехал на утренней электричке и вызвал такси до дома на МЖК, стоит почти 600 рублей, в итоге поехал с пересадками на общественном транспорте. Обычно стоит такси 300-350 рублей. Максимум 400 было», - рассказал молодой человек.
Отметим, что также на дорогах в Новосибирске образовались огромные пробки. Приложение «Яндекс. Такси» иногда выдает, что машин на линии не хватает. Заказы берут автомобилисты, едущие из других районов, поэтому ценник дороже.
Читайте также о том, как несовершеннолетний парень зарезал пожилого таксиста. Произошло все в Барабинском районе. Злоумышленник несколько раз ударил мужчину ножом.