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На борьбу со снегопадом вышло более 1000 единиц техники, работает 30 пунктов обогрева

Сегодня, 03:34
Фото: Flickr
В Новосибирске началась уборка снега после снегопада

На уборку снега в Новосибирске вышло 1054 единиц техники, по сообщению ТУАД

После снегопада в ночь на 14 декабря 2022 на дороги Новосибирска вышло 1054 единиц техники для уборки снега, на дорогах развернуты 30 пунктов мобильного обогрева, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД).

Дорожная техника в количестве 1054 единиц вышла на дороги Новосибирска для уборки снега в ночь на 14 декабря. Это 97,5% от общего количества снегоуборочной техники. Если снегопад и погодные условия ухудшатся, ТУАД сможет мобилизовать еще более 200 транспорта на уборку снега.

До конца недели температура воздуха в Новосибирской области ожидается ниже -20℃, по ночам понижение местами до -30℃. В морозы на дорогах города работает 30 пунктов мобильного обогрева с теплой одеждой, тепловыми пушками и проводами для прикуривания, а также возможностью мелкого ремонта автотранспорта. В пунктах есть горячий чай и печенье, работает дежурный сотовый телефон. 

Телефоны для связи в случае необходимой помощи на дорогах - 730 для абонентов МТС, 8-913-949-00-30 для других сотовых операторов. В обычном режиме работает телефон экстренной службы 112, и номер 8-383-335-81-55. 

150 детей не довезли до школ из-за лютых морозов -35℃ в Искитимском и Тогучинском районах Новосибирской области в декабре 2022 года. И только белые медведи в Новосибирском зоопарке радуются снегу и морозам - фотографии из зоопарка.

#Ольга Храмушкина#Общество#Транспорт#Город#Новосибирская область#Новосибирск#Снегопад#Уборка снега#Пункт обогрева
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