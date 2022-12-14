До конца недели температура воздуха в Новосибирской области ожидается ниже -20℃, по ночам понижение местами до -30℃. В морозы на дорогах города работает 30 пунктов мобильного обогрева с теплой одеждой, тепловыми пушками и проводами для прикуривания, а также возможностью мелкого ремонта автотранспорта. В пунктах есть горячий чай и печенье, работает дежурный сотовый телефон.