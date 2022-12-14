Дорожная техника в количестве 1054 единиц вышла на дороги Новосибирска для уборки снега в ночь на 14 декабря. Это 97,5% от общего количества снегоуборочной техники. Если снегопад и погодные условия ухудшатся, ТУАД сможет мобилизовать еще более 200 транспорта на уборку снега.
До конца недели температура воздуха в Новосибирской области ожидается ниже -20℃, по ночам понижение местами до -30℃. В морозы на дорогах города работает 30 пунктов мобильного обогрева с теплой одеждой, тепловыми пушками и проводами для прикуривания, а также возможностью мелкого ремонта автотранспорта. В пунктах есть горячий чай и печенье, работает дежурный сотовый телефон.
Телефоны для связи в случае необходимой помощи на дорогах - 730 для абонентов МТС, 8-913-949-00-30 для других сотовых операторов. В обычном режиме работает телефон экстренной службы 112, и номер 8-383-335-81-55.
150 детей не довезли до школ из-за лютых морозов -35℃ в Искитимском и Тогучинском районах Новосибирской области в декабре 2022 года. И только белые медведи в Новосибирском зоопарке радуются снегу и морозам - фотографии из зоопарка.