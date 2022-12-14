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Самый короткий день: зимнее солнцестояние начнется 22 декабря в 5 утра

Сегодня, 19:33
Фото: Pixnio
Скоро ночь пойдет на убыль
День зимнего солнцестояния, 22 декабря, начнется рано утром: ночь будет длиться больше 16 часов, а день – всего лишь 7 часов 9 минут и 6 секунд.

День зимнего солнцестояния большинство из нас встречает с воодушевлением. Еще бы! Солнце, как говорят в народе, повернуло на лето и день начинает прибавлять. Конечно, микроскопическое увеличение светового дня в декабре будет почти незаметны. Но вот к концу января каждый из нас может смело констатировать: день стал длиннее.

Самый короткий день в году во всех широтах будет разным. В южных – длиннее, в северных – самым недолгим.

В Новосибирске день зимнего солнцестояния выпадает на четверг, 22 декабря, и он начнется ровно в пять утра.

Сотрудник Большого Новосибирского планетария, член совета новосибирского Астрономического общества Олег Кашин сообщил, что продолжительность светового дня составит 7 часов 9 минут и шесть секунд и этот день станет самым коротким в уходящем году.

«Солнце в своем движении по небесной сфере окажется на максимальном удалении от небесного экватора, чем знаменует самый короткий день в году», - говорит ученый Олег Кашин.

Кстати, в этот день начинается астрономическая зима, и она продлится до 20 марта.

За окончанием астрономической зимы настанет день весеннего равноденствия, который почти с астрономической точностью всегда совпадает с концом самой длинной третьей четверти и символично знаменует начало весенних каникул.

В следующий четверг нам выпадает возможность проверить правильность народных примет.

Наблюдательные предки утверждали, что если в день зимнего солнцестояния наблюдается метель, то остаток зимы будет вьюжным и ветреным.

Если день дождливый – весна будет мокрой и затяжной. Иней на ветках – к хорошему урожаю.

Ясная и солнечная погода – к хорошему и теплому лету.

Ранее Большого Новосибирского планетария рассказали о звездопаде, который можно было наблюдать 18 ноября.

#Общество#Новосибирск#Солнцестояние#День#Ночь
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