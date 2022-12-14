Самый короткий день: зимнее солнцестояние начнется 22 декабря в 5 утра

День зимнего солнцестояния большинство из нас встречает с воодушевлением. Еще бы! Солнце, как говорят в народе, повернуло на лето и день начинает прибавлять. Конечно, микроскопическое увеличение светового дня в декабре будет почти незаметны. Но вот к концу января каждый из нас может смело констатировать: день стал длиннее.
Самый короткий день в году во всех широтах будет разным. В южных – длиннее, в северных – самым недолгим.
В Новосибирске день зимнего солнцестояния выпадает на четверг, 22 декабря, и он начнется ровно в пять утра.
Сотрудник Большого Новосибирского планетария, член совета новосибирского Астрономического общества Олег Кашин сообщил, что продолжительность светового дня составит 7 часов 9 минут и шесть секунд и этот день станет самым коротким в уходящем году.
«Солнце в своем движении по небесной сфере окажется на максимальном удалении от небесного экватора, чем знаменует самый короткий день в году», - говорит ученый Олег Кашин.
Кстати, в этот день начинается астрономическая зима, и она продлится до 20 марта.
За окончанием астрономической зимы настанет день весеннего равноденствия, который почти с астрономической точностью всегда совпадает с концом самой длинной третьей четверти и символично знаменует начало весенних каникул.
В следующий четверг нам выпадает возможность проверить правильность народных примет.
Наблюдательные предки утверждали, что если в день зимнего солнцестояния наблюдается метель, то остаток зимы будет вьюжным и ветреным.
Если день дождливый – весна будет мокрой и затяжной. Иней на ветках – к хорошему урожаю.
Ясная и солнечная погода – к хорошему и теплому лету.
Ранее Большого Новосибирского планетария рассказали о звездопаде, который можно было наблюдать 18 ноября.