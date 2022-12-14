Самый короткий день: зимнее солнцестояние начнется 22 декабря в 5 утра

День зимнего солнцестояния большинство из нас встречает с воодушевлением. Еще бы! Солнце, как говорят в народе, повернуло на лето и день начинает прибавлять. Конечно, микроскопическое увеличение светового дня в декабре будет почти незаметны. Но вот к концу января каждый из нас может смело констатировать: день стал длиннее.