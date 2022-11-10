Звездопад для новосибирцев продлится с 18 до 30 ноября
Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
Звездное небо
Большой Новосибирский планетарий ожидает звездопад над Новосибирском
О звездопаде СМИ сообщили сотрудники Большого Новосибирского планетария.
18 ноября в областном центре можно будет увидеть максимум так называемого метеорного потока Леониды, который начался несколько дней назад. Поток возникает из шлейфа частиц, выпадающих из кометы Темпеля-Туттля.
Но красоту пролетающих метеоров новосибирцы скорее всего не увидят — им помешает спутник Земли, который сам излучает яркий свет и поэтому запросто составит конкуренцию метеорам. В свете Луны большинство небесных явлений будут просто неразличимы.
В последующие ночи ситуация улучшится: Луна станет восходить позже, и это дает надежду, что метеоры все же можно будет увидеть.
Специалисты советуют наблюдать уникальное природное явление за городом — там нет засветки неба.
Ранее сообщалось об установке первой новогодней ёлки в Новосибирске.