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145 школ получат интерактивные панели в рамках программы «Образование»

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Школьная доска
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что на оснащение школ в регионе направлено около 150 миллионов рублей.
Школьники Новосибирской области получат 435 интерактивных панелей в рамках программы «Образование»
 
Оснащение 145 школ НСО, включая сельские, стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», который является частью национальной программы «Образование», осуществляемой под контролем региональных властей.
 
Совсем скоро образовательные учреждения региона получат 435 интерактивных панелей и тем самым значительно расширят возможности образовательного процесса.
 
Компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование становится привычным делом не только в крупных городах, но и в небольших сельских школах.
Ранее были названы даты зимних каникул в школах Новосибирска.
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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Образование#Интерактивные панели
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