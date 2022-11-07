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В Новосибирской области назвали лучшие школьные столовые

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
На качество школьного питания часто жалуются и ученики, и их родители
Подведены итоги регионального этапа конкурса на лучшую столовую для школьников. В числе победителей как повара элитной гимназии, так и сельской школы
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Школа

Победителями регионального этапа общероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая" стали столовые гимназии № 6 "Горностай" из Академгородка и  Мошковской общеобразовательной школы-интерната. В номинации "Лучший повар школьной столовой"  победу присудили шеф-повару гимназии "Горностай" Оксане Полещук. Об этом сообщил глава Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 7 ноября. По словам главы Минобра, эти школы будут бороться за победу в федеральном этапе конкурса, который пройдет в три этапа и завершится 30 ноября.

В прошлом году жюри конкурса в личной номинации присудила второе место повару из новосибирской школы № 213 "Открытие" Марине Петрукович.

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Ранее в мэрии Новосибирска заявляли, что планируют провести модернизацию системы питания в крупных школах. Привычные столовые заменят заведения по типу кафе. На это потребуется пять лет, а изменения коснутся половины городских учебных заведений.

Учреждения школьного общепита в Новосибирской области регулярно оказываются в центре скандалов. Так, в середине октября ученики школы в Карасуке пожаловались на то, что обнаружили червей в сваренных макаронах. Ранее в одной из школ Новосибирского района ученица обнаружила в тарелке борща скобки от степлера.

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#Образование#Новосибирская область#2022#Конкурс#Столовая#Школа
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