Победителями регионального этапа общероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая" стали столовые гимназии № 6 "Горностай" из Академгородка и Мошковской общеобразовательной школы-интерната. В номинации "Лучший повар школьной столовой" победу присудили шеф-повару гимназии "Горностай" Оксане Полещук. Об этом сообщил глава Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 7 ноября. По словам главы Минобра, эти школы будут бороться за победу в федеральном этапе конкурса, который пройдет в три этапа и завершится 30 ноября.