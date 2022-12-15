Когда одна из матерей пришла за своей дочкой, то прибыла в полный ужас: квартира была убита, а дети пьяны. Скандал набирал обороты. Владелица квартиры, у которой учитель арендовал жилье, записала видео погрома. На кадрах заметно, что на кухне было много немытой посуды, двери выбиты, а в комнате якобы лежали презервативы. Однако подтверждения, что видео не постановочное – нет.