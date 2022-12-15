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Учитель устроил алковечеринку со школьниками под Новосибирском

Сегодня, 03:15
Фото: 1MI
Педагог пригласил на вечеринку детей с 6 по 11 класс. Всего пришли 20 человек

Бастрыкин поручил проверить алковечеринку учителя со школьниками под Новосибирском

Бывшего учителя истории обвинили в организации алковечеринки для школьников в Новосибирской области. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Молодой 25-летний педагог приехал работать в школу небольшого города Черепаново из Москвы. По договору, отработать историк должен был два года, однако через год его уволили. Причиной тому стала плохая успеваемость учеников.

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В эфире телепрограммы «НТВ» рассказали, что столичный учитель по-особенному вел уроки: он разговаривал с детьми обо всем, кроме своего предмета, а школьники черпали информацию из Интернета. В итоге проверочные тесты они не сдали. С учителем попрощались, а он решил устроить прощальную вечеринку у себя дома.

Родители были убеждены, что педагог приглашает их детей на чаепитие – в стенах школы. Однако дети с 13 до 17 лет пришли к любимому историку домой. Там они выпивали алкоголь, парили вейпы и слушали лекции о безопасности секса, а бонусом получили презервативы.

Когда одна из матерей пришла за своей дочкой, то прибыла в полный ужас: квартира была убита, а дети пьяны. Скандал набирал обороты. Владелица квартиры, у которой учитель арендовал жилье, записала видео погрома. На кадрах заметно, что на кухне было много немытой посуды, двери выбиты, а в комнате якобы лежали презервативы. Однако подтверждения, что видео не постановочное – нет.

Педагог привлекал детей своей неформальностью. Общались ученики с ним без каких-либо границ. Учитель активно вел соцсети и выставлял на публику не патриотичные заявления. После вечеринки дети размещали у себя на страницах фотографии с нацисткой символикой, а именно жестами.

Данный инцидент взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Расследование громкого дела продолжается. А в свою очередь педагог уже уехал в Москву.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Дети#Учитель
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