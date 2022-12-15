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Военный из Баганского района Евгений Кизим погиб в ходе СВО

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI, ВК/Купинский межрайонный аграрный лицей
Погибшему было 25 лет
Военнослужащий из Новосибирской области Евгений Кизим погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Евгений Кизим родом из Баганского сельсовета – он родился в селе Тычкино. Учился в школе своего села в начальных классах, а затем перевелся в Баганскую школу №1.

Земляк отправился принимать участие в СВО. Как рассказали в ВК-группе Купинского межрайонного аграрного лицея, сибиряк погиб в возрасте 25 лет.

Прощание с молодым человеком пройдет 15 декабря, пишет издание «Горсайт». Траурный митинг будет на его малое родине, в доме культуры села Тычкино.

Военнослужащий из Новосибирской области Евгений Попов погиб в ходе спецоперации
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Также читайте о погибшем военном Евгении Попове из Пензино. Он умер в возрасте 31-лет. У сибиряка остались жена и ребенок. 

#Эмилия Губарева#СВО#Погиб#Новосибирская область
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