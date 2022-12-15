Военный из Баганского района Евгений Кизим погиб в ходе СВО

Евгений Кизим родом из Баганского сельсовета – он родился в селе Тычкино. Учился в школе своего села в начальных классах, а затем перевелся в Баганскую школу №1.
Земляк отправился принимать участие в СВО. Как рассказали в ВК-группе Купинского межрайонного аграрного лицея, сибиряк погиб в возрасте 25 лет.
Прощание с молодым человеком пройдет 15 декабря, пишет издание «Горсайт». Траурный митинг будет на его малое родине, в доме культуры села Тычкино.
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