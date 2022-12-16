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23-летний военный из Новосибирской области Алексей Романенко погиб в ходе СВО

Сегодня, 01:53
Фото: ВК/Оксана Семенова
Погибшему было 23 года
Военный из Краснозерского района Алексей Романенко погиб в ходе исполнения боевых задач во время специальной военной операции на Украине, о чем сообщила глава района Оксана Семенова.

По словам руководительницы Краснозерского района, Алексей Романенко учился в местной школе в кадетском классе и был одним из лучших курсантов филиала авиацентра им. А.И. Покрышкина.

После окончания школы он поступил в техникум на специальность «Право». Еще со школьной скамьи Алексей был заядлым спортсменом.

По окончанию срочной службы парень заключил контракт и продолжил служить. Не стало 23-летнего военного 11 декабря.

Близкие характеризуют молодого человека как открытого, общительного и доброжелательного парня.

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Напомним, что в Сузунском районе ранее простились с военнослужащим Олегом Хапакнышом. Он награжден посмертно орденом Мужества.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#СВО#Погиб#2022
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