23-летний военный из Новосибирской области Алексей Романенко погиб в ходе СВО

По словам руководительницы Краснозерского района, Алексей Романенко учился в местной школе в кадетском классе и был одним из лучших курсантов филиала авиацентра им. А.И. Покрышкина.
После окончания школы он поступил в техникум на специальность «Право». Еще со школьной скамьи Алексей был заядлым спортсменом.
По окончанию срочной службы парень заключил контракт и продолжил служить. Не стало 23-летнего военного 11 декабря.
Близкие характеризуют молодого человека как открытого, общительного и доброжелательного парня.
Напомним, что в Сузунском районе ранее простились с военнослужащим Олегом Хапакнышом. Он награжден посмертно орденом Мужества.