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Полицейский из Новосибирской области Олег Хапакныш погиб в ходе СВО

Сегодня, 01:19
Фото: 1MI, администрация Сузунского района
Полицейский погиб в декабре
В Сузунском районе Новосибирской области простились с военнослужащим Олегом Хапакнышом, о чем сказано на сайте администрации района.

Из официального заявления следует, что Олег Хапакныш не раз участвовал в боевых действиях. Его наградили медалями «За доблесть»,  наградой отдела специального назначения «Корсар» и тремя медалями ЧВК «Вагнер».

О сибиряке известно, что он родился в Донецке, а после школы переехал в село Заковряжино, где служил полицейским. Прапорщик погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Не стало военного в начале декабря. С ним простились 15 декабря в уже родном селе, в котором он прожил более 30-ти лет. Олег Хапакныш награжден посмертно орденом Мужества.

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Читайте также о том, как 25-летний военный из села Тычкино погиб в ходе СВО. Прощание с сибиряком тоже прошло 15 декабря. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#СВО#Погиб
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