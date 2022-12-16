Полицейский из Новосибирской области Олег Хапакныш погиб в ходе СВО

Из официального заявления следует, что Олег Хапакныш не раз участвовал в боевых действиях. Его наградили медалями «За доблесть», наградой отдела специального назначения «Корсар» и тремя медалями ЧВК «Вагнер».
О сибиряке известно, что он родился в Донецке, а после школы переехал в село Заковряжино, где служил полицейским. Прапорщик погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Не стало военного в начале декабря. С ним простились 15 декабря в уже родном селе, в котором он прожил более 30-ти лет. Олег Хапакныш награжден посмертно орденом Мужества.
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