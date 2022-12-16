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Новосибирский губернатор прокомментировал введение против него санкций США

Сегодня, 05:56
Фото: Правительство НСО
Губернатор не видит проблем из-за введения этих санкций
Андрей Травников во время пресс-конференции 16 декабря оценил влияние санкций, введенных со стороны Америки.

15 декабря Минфин США опубликовал санкционный список, который пополнили 29 губернаторов, в том числе и глава Новосибирской области.

«Это никак не влияет на мою жизнь и мою работу. Я уже попадал в списки. Я не имею активов иностранных. Невозможно лишить меня того, чего у меня нет. Обидно за коллег. Госдеп не успевают бумаги делать. Почему-то только 29 губернаторов попали, хотя все остальные тоже активно помогают нашей армии», - уточнил губернатор во время сегодняшней трансляции.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции США
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Действительно, Андрей Травников не первый раз входит в санкционный список. Ранее санкции ввела Великобритания, а также Канада. 

Также читайте, что губернатор принял для себя решение относительно участия в выборах главы области 2023 года, но «не озвучит его сегодня». 

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