В Новосибирск потепление придет в 20-х числах декабря

Самым оптимистичным в своих ожиданиях оказался сервис Яндекс.Погода. Согласно его данным, во вторник температура воздуха в столице Сибири прогреется до -3 градусов Цельсия. Однако потом новосибирцев вновь ждет похолодание и до конца недели температура вновь опустится до -16 днем и -23 ночью.



Gismeteo также предрекает теплый вторник и среду - в эти два дня температура будет колебаться от -4°C до -7°C . Но, по информации сервиса, начало следующей недели обещает быть ветренным. Скорость ветра в понедельник и вторник увеличится до 15-20 м/сек.