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В Новосибирск потепление придет в 20-х числах декабря

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Зима

Температура в Новосибирске поднимется до - 9°C 

Агрегаторы прогнозов погоды предсказывают резкое потепление в начале следующей недели.

Самым оптимистичным в своих ожиданиях оказался сервис Яндекс.Погода. Согласно его данным, во вторник температура воздуха в столице Сибири прогреется до -3 градусов Цельсия. Однако потом новосибирцев вновь ждет похолодание и до конца недели температура вновь опустится до -16 днем и -23 ночью.

Gismeteo также предрекает теплый вторник и среду - в эти два дня температура будет колебаться от -4°C  до -7°C . Но, по информации сервиса, начало следующей недели обещает быть ветренным. Скорость ветра в понедельник и вторник увеличится до 15-20 м/сек.

Ранее Западно-Сибирский гидрометцентр рассказал о погоде в декабре 2022 и в новогоднюю ночь 1 января 2023 года.

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