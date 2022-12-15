По прогнозам синоптиков морозы продержатся до конца выходных 17 и 18 декабря, начиная с понедельника 19 декабря в Новосибирск придут снегопады с теплой зимней погодой до -7℃, это на 10-12℃ выше климатической нормы. В четверг 22 декабря столбик термометра опустится до -19-20℃, но к следующим выходным снова потеплеет.