Штормовое предупреждение для новосибирцев размещено на сайте Западно-сибирского гидрометцентра "С 14-00 часов 14 декабря до 18-00 часов 16 декабря 2022 года в Новосибирске сохранятся неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере".
По прогнозам синоптиков морозы продержатся до конца выходных 17 и 18 декабря, начиная с понедельника 19 декабря в Новосибирск придут снегопады с теплой зимней погодой до -7℃, это на 10-12℃ выше климатической нормы. В четверг 22 декабря столбик термометра опустится до -19-20℃, но к следующим выходным снова потеплеет.
Погода в новогоднюю ночь в Новосибирске предположительно не будет холодной, температура составит около -12℃. На данный момент прогнозы на новогоднюю ночь составлены на основании усредненных данных за последние 10 лет.
А пока новосибирцы устраивают перекличку в соцсетях, в каком районе холоднее и прислушиваются к себе, анализируя симптомы гриппа и ОРВИ.