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Морозы ночью до -38℃ - когда уже потеплеет в Новосибирске

Сегодня, 07:06
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Жесткие морозы стоят в декабря 2022 года

Штормовое предупреждение и морозы в декабре 2022 в Новосибирске до минус 38℃

Конец ноября в Новосибирске стал аномально холодным и бесснежным, первая половина декабря тоже - ночью морозы достигают -38℃. Когда же потеплеет - что говорит Западно-Сибирский гидрометцентр о погоде в декабре 2022 и в новогоднюю ночь 1 января 2023 года.

Штормовое предупреждение для новосибирцев размещено на сайте Западно-сибирского гидрометцентра "С 14-00 часов 14 декабря до 18-00 часов 16 декабря 2022 года в Новосибирске сохранятся неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере".

По прогнозам синоптиков морозы продержатся до конца выходных 17 и 18 декабря, начиная с понедельника 19 декабря в Новосибирск придут снегопады с теплой зимней погодой до -7℃, это на 10-12℃ выше климатической нормы. В четверг 22 декабря столбик термометра опустится до -19-20℃, но к следующим выходным снова потеплеет.

Погода в новогоднюю ночь в Новосибирске предположительно не будет холодной, температура составит около -12℃. На данный момент прогнозы на новогоднюю ночь составлены на основании усредненных данных за последние 10 лет.

А пока новосибирцы устраивают перекличку в соцсетях, в каком районе холоднее и прислушиваются к себе, анализируя симптомы гриппа и ОРВИ.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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