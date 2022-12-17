atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Депутат Антонов из Новосибирска попал под обстрел "Градами" в Донецке

Сегодня, 04:00
Фото: Страница Ростислава Антонова в ВК
Депутат при обстреле не пострадал

Новосибирский депутат Ростислав Антонов попал под обстрел в ДНР

Ростислав Антонов попал под обстрел на одной из улиц Донецка, но отделался только пробитым колесом у машины

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов поздно вечером в пятницу, 16 декабря, попал под обстрел из ракетных установок "Град" на проспекте Мира в Донецка. Как сообщил Антонов на своей странице в ВК, осколком пробило колесо у его машины, сам депутат не пострадал. Колесо помог оперативно заменить его знакомый.

В июне 2022  Ростислав Антонов стал советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Официальный указ о назначении новосибирца на эту должность подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Начиная с 2014 года, Ростислав Антонов занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, по его словам, "Донецк стал вторым родным городом". После начала спецоперации много времени проводит в ДНР.

Читайте также:
Новосибирский депутат Антонов назвал аутистами разработчиков рекламы про добровольцевСнаряд ВСУ разбомбил автовокзал в ДНР: новосибирский депутат Антонов остался без домаДепутаты Антонов из Новосибирска и Бойко из Греции схватились по поводу спецоперации
#Происшествия#Донецк#Ростислав Антонов#Взрыв#Обстрел#Депутат
Подпишитесь
Губернатор Травников объяснил очередной срыв сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
Вчера, 05:42
Андрей Травников принял решение относительно участия в выборах губернатора 2023
Вчера, 05:45
В Новосибирске предлагают создать площадь Победы на улице Ленина
Сегодня, 03:17
Самые громкие аресты-2022 в Новосибирске: чиновники, прокуроры, ученые
Вчера, 09:29
В Новосибирск потепление придет в 20-х числах декабря
Вчера, 11:13
Новосибирский министр природы призвал не делать селфи с кроликами
Вчера, 03:47