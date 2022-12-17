Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов поздно вечером в пятницу, 16 декабря, попал под обстрел из ракетных установок "Град" на проспекте Мира в Донецка. Как сообщил Антонов на своей странице в ВК, осколком пробило колесо у его машины, сам депутат не пострадал. Колесо помог оперативно заменить его знакомый.
В июне 2022 Ростислав Антонов стал советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Официальный указ о назначении новосибирца на эту должность подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Начиная с 2014 года, Ростислав Антонов занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, по его словам, "Донецк стал вторым родным городом". После начала спецоперации много времени проводит в ДНР.