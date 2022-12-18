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Поэтесса из Новосибирска Каталиса Гольдина эмигрировала в Германию

Сегодня, 02:56
Фото: 1MI
Сибирячка дискредитировала армию через стихи
Каталиса Гольдина была неоднократно оштрафована за фейки о российской армии. Недавно стало известно, что новосибирская поэтесса эмигрировала в Германию.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» 14 декабря сибирячка сообщила, что уехала в Германию. Осуществить задуманное ей помогли немецкие знакомые: она получила гуманитарную визу и живет там в статусе «беженца».

Проживает Каталиса Гольдина в лагере Ингельхайме. Поэтесса рассказала и об условиях проживания: маленькая комната на 4 человека, отсутствие туалетной бумаги и интернета.

Как сообщают «Родные берега», Гольдину неоднократно штрафовали за акции и стихи, дискредитирующие Вооруженные силы. Например, дочь экс-директора Института геофизики СО РАН Сергея Гольдина была оштрафована судом на 40 тысяч.

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Напомним, что блогер из Новосибирска Тимур Ханов отсудил у полиции 6 тысяч рублей. Он эмигрировал в Израиль

#Эмилия Губарева#Общество#Армия#Штраф
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