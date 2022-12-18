На своей странице в соцсети «ВКонтакте» 14 декабря сибирячка сообщила, что уехала в Германию. Осуществить задуманное ей помогли немецкие знакомые: она получила гуманитарную визу и живет там в статусе «беженца».
Проживает Каталиса Гольдина в лагере Ингельхайме. Поэтесса рассказала и об условиях проживания: маленькая комната на 4 человека, отсутствие туалетной бумаги и интернета.
Как сообщают «Родные берега», Гольдину неоднократно штрафовали за акции и стихи, дискредитирующие Вооруженные силы. Например, дочь экс-директора Института геофизики СО РАН Сергея Гольдина была оштрафована судом на 40 тысяч.
Напомним, что блогер из Новосибирска Тимур Ханов отсудил у полиции 6 тысяч рублей. Он эмигрировал в Израиль.