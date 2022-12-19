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Названа дата открытия самого длинного российского катка в Новосибирске

Сегодня, 03:42
Фото: Телеграм-канал/Анна Терешкова
Каток заливают на набережной у Речного вокзала

Самый длинный каток заливают на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске продолжают заливать каток на Михайловской набережной. Дату открытия сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

По словам Терешковой, он откроется 24 декабря. В настоящий момент каток на Михайловской набережной продолжают заливать.

Известно, что вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Самое интересное, что на набережной организуют мастер-классы по фигурному катанию от спортсменов.

Протяженность катка достигнет 1 300 метров – такую цифру сделали в честь 130-летия Новосибирска в следующем году. Отметим, что это будет самый длинный каток в России.

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
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А вот знаменитый каток-фаллос заливать возле НОВАТа не будут. Он-то по-настоящему и прославил Новосибирск. Однако, по словам вице-мэра, в этом году просто не до веселья.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Каток#Михайловская набережная
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