По словам Терешковой, он откроется 24 декабря. В настоящий момент каток на Михайловской набережной продолжают заливать.
Известно, что вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Самое интересное, что на набережной организуют мастер-классы по фигурному катанию от спортсменов.
Протяженность катка достигнет 1 300 метров – такую цифру сделали в честь 130-летия Новосибирска в следующем году. Отметим, что это будет самый длинный каток в России.
А вот знаменитый каток-фаллос заливать возле НОВАТа не будут. Он-то по-настоящему и прославил Новосибирск. Однако, по словам вице-мэра, в этом году просто не до веселья.