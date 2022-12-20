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В поселке Восход достроили долгожданную школу на 1100 учащихся

Сегодня, 13:56
Фото: сайт правительства НСО
В новую школу - за новыми знаниями

В Новосибирской области построена школа для 1100 воспитанников

Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест получено, в следующем году в долгожданной новой школе будут учиться ребята из поселков Восход и Каменка

Общая площадь новой школы составляет 18 тысяч квадратных метров и состоит она из трех блоков сложной конфигурации.

В здании есть учебные кабинеты, помещения для групп продленного дня, столовая на 550 мест, два спортивных зала, библиотека, актовый и хореографический залы.

«Это действительно очень удачный проект, площади здания позволяют организовать полноценный образовательный процесс, внеурочную деятельность, кружки и секции», — цитирует министра строительства Алексея Колмакова сайт правительства Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в НСО депутат предлагает построить школу на месте старой инфекционной больницы.

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#Общество#Новосибирская область#Школа#Поселок#Строительство
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