В поселке Восход достроили долгожданную школу на 1100 учащихся

Общая площадь новой школы составляет 18 тысяч квадратных метров и состоит она из трех блоков сложной конфигурации.
В здании есть учебные кабинеты, помещения для групп продленного дня, столовая на 550 мест, два спортивных зала, библиотека, актовый и хореографический залы.
«Это действительно очень удачный проект, площади здания позволяют организовать полноценный образовательный процесс, внеурочную деятельность, кружки и секции», — цитирует министра строительства Алексея Колмакова сайт правительства Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в НСО депутат предлагает построить школу на месте старой инфекционной больницы.