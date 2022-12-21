Но такое предложение не вызвало энтузиазма среди народных избранников. От лица всего Совета депутатов ответил его спикер Дмитрий Асанцев. По словам председателя горсовета, сумма, которую каждый год закладывают в бюджет депутаты на производство и размещение платных материалов в СМИ с информацией о собственной деятельности, остается неизменной с 2016 года. За это время с учетом инфляции и другом факторов расценки СМИ на подобного рода услуги поднялись, по словам Асанцева, на 30%.