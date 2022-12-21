На рассказы в СМИ о своей работе в 2023 году депутаты горсовета Новосибирска собираются потратить 49.6 миллионов рублей из бюджета. Эту строчку расходов окончательно утвердили в ходе сессии в среду, 21 декабря.
"Мы много говорим о том, что нам нужно поддерживать семьи мобилизованных, покупать подарки ребятишкам, но при этом сам горсовет ни на рубль не уменьшил средства, заложенные на свой пиар. У мэрии, где намного больше людей работает, и которая много делает, всего 45 миллионов на работу со СМИ", - заявила независимый депутат Светлана Каверзина, предложив коллегам отказаться от траты этой "астрономической суммы".
Но такое предложение не вызвало энтузиазма среди народных избранников. От лица всего Совета депутатов ответил его спикер Дмитрий Асанцев. По словам председателя горсовета, сумма, которую каждый год закладывают в бюджет депутаты на производство и размещение платных материалов в СМИ с информацией о собственной деятельности, остается неизменной с 2016 года. За это время с учетом инфляции и другом факторов расценки СМИ на подобного рода услуги поднялись, по словам Асанцева, на 30%.
"Считайте, что мы каждый год эту сумму уменьшаем", - резюмировал спикер.
Ранее мы рассказывали о том, что горсовет заложил в бюджет-2023 90 млн рублей на поддержку мобилизованных и их семей.