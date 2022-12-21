В ходе сессии городского совета Новосибирска в среду, 21 декабря, депутаты в окончательном виде утвердили проект городского бюджета на 2023 год. Доходная часть составляет 75.4 млрд рублей, расходы запланированы в размере 76.2 млрд. Таким образом, бюджетный дефицит составит 800 миллионов рублей.
Между первым и вторым чтением бюджета депутаты внесли поправки на перераспределение денег между бюджетными статьями на общую сумму около 900 млн рублей, однако кардинальным образом на структур главного финансового документа города это не сказалось.
Обращает на себя внимание планируемая структура городского бюджета: собственными доходами, в первую очередь, это средства НДФЛ, муниципальная казна обеспечена только на 44%. Остальные 56% - поступления из федерального и областного бюджетов. Если посмотреть на эти показатели в динамике, то налицо тенденция сокращения собственных доходов. В текущем году бюджет Новосибирска обеспечен собственными доходами на 50%, в 2021 - на 54%. А в 2015 году доля собственных доходов и вовсе составляла 64%.
С точки зрения мэра Анатолия Локтя, это положительная динамика, которая свидетельствует о качественной работе с представителями государства по привлечению финансовых ресурсов.
С другой стороны, по мнению независимого депутата Натальи Пинус, подобная ситуация говорит, что у муниципалитета становится все меньше и меньше самостоятельности в отношении принятия финансовых решений. Деньги из вышестоящих бюджетов четко маркированы, куда они могут потрачены.