Новосибирцы, похоже, уже не ждали открытия магазинов Levi's, которые раньше работали в ТРЦ "Аура" и ТРЦ "Галерея". Магазины стояли закрытыми, но витрины никто не разбирал, товар оставался на местах. И вот, 19 декабря отдел с джинсами Levi's снова открыл свои двери для покупателей. Правда, теперь отдел называется LS, а в ассортименте не только товары Levi's, но и немецкие джинсы Mustang.