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Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске

Сегодня, 09:06
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Товары Levi's продаются в магазине LS в Ауре

Джинсы Levi's с декабря 2022 года продаются в ТРЦ "Аура" в Новосибирске

Компания Levi's искала возможность вернуться на российский рынок, и вот в декабре 2022 товары Levi Strauss & Co снова появились в магазинах - в Новосибирске открылся магазин в ТРЦ "Аура". Сколько стоят джинсы Levi's, и есть ли ажиотаж на товары вернувшегося бренда - выяснял корреспондент Атас.Инфо.

Новосибирцы, похоже, уже не ждали открытия магазинов Levi's, которые раньше работали в ТРЦ "Аура" и ТРЦ "Галерея". Магазины стояли закрытыми, но витрины никто не разбирал, товар оставался на местах. И вот, 19 декабря отдел с джинсами Levi's снова открыл свои двери для покупателей. Правда, теперь отдел называется LS, а в ассортименте не только товары Levi's, но и немецкие джинсы Mustang.

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Магазин, в котором продаются джинсы Levi's теперь называется LSМагазин, в котором продаются джинсы Levi's теперь называется LS
Магазин, в котором продаются джинсы Levi's теперь называется LS
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Цены на джинсы начинаются от 12900 рублей и выше - есть модели за 14900 и 16900 рублей. В качестве страны производителя указывается Турция или Польша.

По словам продавцов в декабре магазин планирует распродать остатки товаров, которые остались в нем на момент закрытия. А с января 2023 года начнутся новые поставки по параллельному импорту, и тогда цены могут подняться еще выше.

Средняя цена на джинсы Levi's в Новосибирске в декабре 2022 года - 14900 рублей.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Несмотря на то, что в продаже пока остатки, ассортимент довольно широкий, есть джинсы стрейч и из плотного денима без добавления эластана, разных моделей - прямые укороченные и обычные, скинни и популярные moms. Все это с полноценным размерным рядом и в разных цветовых вариантах - светло-синие, темно-синие и черные джинсы.

Модели Levi's стреч в ТРЦ "Аура"
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Покупателей в магазине почти нет, продавцы скучают - очевидно, что бренд в России уже особо не ждали и ажиотаж при открытии никто устраивать не собирался. Цены на джинсы в Новосибирске в отделе LS выше среднего.

Товары американского бренда Levi's соседствуют на полках с товарами немецкого бренда Mustang
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Отсутствие покупателей может быть связано с тем, что магазин открылся без особой помпы, просто в один прекрасный день продавцы открыли двери и начали работать снова - товары на время закрытия никто не убирал. И все же ценовая политика бренда не очень отзывается в сердцах новосибирцев. 

Джинсы Levi's в магазине LS в новосибирском торговом центре "Аура"Джинсы Levi's в магазине LS в новосибирском торговом центре "Аура"
Джинсы Levi's в магазине LS в новосибирском торговом центре "Аура"
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Многие из ушедших весной 2022 года брендов так и ли иначе вернулись в Россию - бренды Zara и Bershka активно продаются на маркетплейсах, Uniqlo появился на россйиском сайте Lamoda. Лишь единицы из ушедших брендов до сих пор не возможно найти в России.

#Ольга Храмушкина#Общество#Бизнес#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Магазин#Джинсы#Бренды
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