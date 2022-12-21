Новосибирцы, похоже, уже не ждали открытия магазинов Levi's, которые раньше работали в ТРЦ "Аура" и ТРЦ "Галерея". Магазины стояли закрытыми, но витрины никто не разбирал, товар оставался на местах. И вот, 19 декабря отдел с джинсами Levi's снова открыл свои двери для покупателей. Правда, теперь отдел называется LS, а в ассортименте не только товары Levi's, но и немецкие джинсы Mustang.
Цены на джинсы начинаются от 12900 рублей и выше - есть модели за 14900 и 16900 рублей. В качестве страны производителя указывается Турция или Польша.
По словам продавцов в декабре магазин планирует распродать остатки товаров, которые остались в нем на момент закрытия. А с января 2023 года начнутся новые поставки по параллельному импорту, и тогда цены могут подняться еще выше.
Несмотря на то, что в продаже пока остатки, ассортимент довольно широкий, есть джинсы стрейч и из плотного денима без добавления эластана, разных моделей - прямые укороченные и обычные, скинни и популярные moms. Все это с полноценным размерным рядом и в разных цветовых вариантах - светло-синие, темно-синие и черные джинсы.
Покупателей в магазине почти нет, продавцы скучают - очевидно, что бренд в России уже особо не ждали и ажиотаж при открытии никто устраивать не собирался. Цены на джинсы в Новосибирске в отделе LS выше среднего.
Отсутствие покупателей может быть связано с тем, что магазин открылся без особой помпы, просто в один прекрасный день продавцы открыли двери и начали работать снова - товары на время закрытия никто не убирал. И все же ценовая политика бренда не очень отзывается в сердцах новосибирцев.
Многие из ушедших весной 2022 года брендов так и ли иначе вернулись в Россию - бренды Zara и Bershka активно продаются на маркетплейсах, Uniqlo появился на россйиском сайте Lamoda. Лишь единицы из ушедших брендов до сих пор не возможно найти в России.