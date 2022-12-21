В Новосибирске рухнула крыша в квартире с ребенком-инвалидом

Женщина живет в квартире с двумя детьми, один из которых - инвалид. По ее словам, новый подрядчик "Ремонтно-строительное объединение" лишь в ноябре 2022 года приступил к ремонту крыши дома. Однако начало ремонта только усугубило ситуацию.