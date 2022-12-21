В Новосибирске рухнула крыша в квартире с ребенком-инвалидом

Мать семейства Эмилия рассказала о случившемся телеграм-каналу "Mash Siberia". Она уверяет, что проблемы с потолком в квартире начались из-за запланированного ремонта крыши дома. Начало зимы обошлось без значительных аварий - малое количество снега и периодическое отключение тепла в доме не создавали достаточной массы воды.
Однако в последнее время оттаявший снег стал активно “заливать” квартиру сибирячки. В конечном итоге, потолочная штукатурка не выдержала и посыпалась. Эмилия на приложенном видео демонстрирует дефект в потолке квартиры и два больших мешка обвалившейся штукатурки.
Женщина живет в квартире с двумя детьми, один из которых - инвалид. По ее словам, новый подрядчик "Ремонтно-строительное объединение" лишь в ноябре 2022 года приступил к ремонту крыши дома. Однако начало ремонта только усугубило ситуацию.
Ранее в Новосибирске мать двух малышей, погибших при пожаре в Новосибирске, опубликовала на своей странице во прощальный пост.