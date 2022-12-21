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В Новосибирске рухнула крыша в квартире с ребенком-инвалидом

Сегодня, 14:56
Фото: Телеграм- канал "Mash Siberia"
Фрагменты обвалившейся крыши в доме ребенка-инвалида
Из-за ремонта крыши дома в квартире новосибирской семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, посыпалась потолочная штукатурка.

Мать семейства Эмилия рассказала о случившемся телеграм-каналу "Mash Siberia". Она уверяет, что проблемы с потолком в квартире начались из-за запланированного ремонта крыши дома. Начало зимы обошлось без значительных аварий - малое количество снега и периодическое отключение тепла в доме не создавали достаточной массы воды.

Однако в последнее время оттаявший снег стал активно “заливать” квартиру сибирячки. В конечном итоге, потолочная штукатурка не выдержала и посыпалась. Эмилия на приложенном видео демонстрирует дефект в потолке квартиры и два больших мешка обвалившейся штукатурки.

Женщина живет в квартире с двумя детьми, один из которых - инвалид. По ее словам, новый подрядчик "Ремонтно-строительное объединение" лишь в ноябре 2022 года приступил к ремонту крыши дома. Однако начало ремонта только усугубило ситуацию.

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#Новосибирск#Крыша#Упала#Ребенок-инвалид#Происшествия#Город
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