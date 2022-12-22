Анатолий Локоть назвал троллейбус лучшим подарком на Новый год

На пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 22 декабря, мэр Новосибирска оригинально ответил на вопрос журналистов о лучшем подарке на Новый год.
«120 троллейбусов. Как в детстве, троллейбусы — лучшая игрушка. Несмотря на то, что я уже вполне взрослый человек, мне доставляет удовольствие, когда появляется новая техника у нас в городе», — цитирует новосибирского градоначальника издание Сиб.фм.
Анатолий Локоть также добавил, что за прошедший год город приобрел девять троллейбусов и назвал их неплохим подарком. В следующем 2023 году в Новосибирск поступят еще 120 троллейбусов.
Напомним, что «Сбербанк Лизинг» стал поставщиком троллейбусов на сумму в 5 млрд рублей.