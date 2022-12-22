Анатолий Локоть назвал троллейбус лучшим подарком на Новый год

«120 троллейбусов. Как в детстве, троллейбусы — лучшая игрушка. Несмотря на то, что я уже вполне взрослый человек, мне доставляет удовольствие, когда появляется новая техника у нас в городе», — цитирует новосибирского градоначальника издание Сиб.фм.