Новосибирск закупит у «Сбербанк Лизинг» 120 троллейбусов за 5 млрд рублей

Общая стоимость техники составит без малого 5 млрд рублей. Оплату и поставку и троллейбусов планируется проводить постепенно с 2023 по 2027 год. Так, за 2023 год «Сбербанк Лизинг» получит около одного миллиарда рублей.
По условиям контракта поставляемая техника должна быть новая, выпущенная не раньше 2023 года. Помимо этого устанавливаются некоторые технические особенности заказанной продукции: троллейбусы должны быть низкопольные и обладать большой вместительностью, то есть вмещать 90-100 пассажиров.
Издание ТАСС также уточняет, что по данным мэрии Новосибирска практические весь троллейбусный парк города требует замены, в абсолютных цифрах это составляет около 250 единиц техники.
Ранее стал известен подрядчик, который займется реконструкцией аварийного дореволюционного здания школы № 72 на улице Авиастроителей.