atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирск закупит у «Сбербанк Лизинг» 120 троллейбусов за 5 млрд рублей

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Вид изнутри нового троллейбуса
По информации сайта госзакупок Сбербанк Лизинг поставит 120 троллейбусов новосибирскому Горэлектротранспорту.

Общая стоимость техники составит без малого 5 млрд рублей. Оплату и поставку и троллейбусов планируется проводить постепенно с 2023 по 2027 год. Так, за 2023 год «Сбербанк Лизинг» получит около одного миллиарда рублей.

По условиям контракта поставляемая техника должна быть новая, выпущенная не раньше 2023 года. Помимо этого устанавливаются некоторые технические особенности заказанной продукции: троллейбусы должны быть низкопольные и обладать большой вместительностью, то есть вмещать 90-100 пассажиров.

Издание ТАСС также уточняет, что по данным мэрии Новосибирска практические весь троллейбусный парк города требует замены, в абсолютных цифрах это составляет около 250 единиц техники.

Ранее стал известен подрядчик, который займется реконструкцией аварийного дореволюционного здания школы № 72 на улице Авиастроителей.

Индикаторы для слабовидящих появятся на станции метро «Спортивная»
Узнать подробнее
В Новосибирске возник серьезный дефицит водителей общественного транспорта
Узнать подробнее
#Новосибирск#Сбербанк Лизинг#Троллейбусы#Закупка#Транспорт#Город
Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Сегодня, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Вчера, 08:28
В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»
Сегодня, 03:17
В Новосибирске с кондуктором автобуса №14 расплатились фальшивой купюрой
Сегодня, 02:46
В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду
Сегодня, 01:29
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15