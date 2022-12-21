Строительством школы № 57 в Новосибирске займется новый подрядчик

Летом горадминистрация проинформировала о начале сноса старой школы, построенной в 1937 году. До этого историческое здание планировалось восстановить. Проект реконструкции включили в госпрограмму “Развитие образования” на 2023-2024 гг, однако 1 марта текущего года он был отклонен “в связи с превышение общей потребности в финансовом обеспечении допущенных к отбору проектов”.