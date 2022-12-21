Строительством школы № 57 в Новосибирске займется новый подрядчик

Как рассказали в горадминистрации, запланированный на 5 декабря конкурс, в ходе которого должен был определиться исполнитель работ стоимостью более 727 млн рублей, не состоялся - не нашлось желающих.
"В этой связи мы направили письма организациям строительной отрасли, имеющим опыт в строительстве таких объектов, с просьбой выразить намерение о готовности выполнения работ (...) В настоящее время на основании полученного согласия ООО "СМРстрой" проект муниципального контракта проходит стадию согласования (...) Планируемый срок заключения муниципального контракта - до 26 декабря 2022 года", - цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента строительства Алексея Кондратьева.
В начале декабря власти Новосибирска расторгли контракт с компанией "Ликстрой" - предыдущим подрядчиком.
Летом горадминистрация проинформировала о начале сноса старой школы, построенной в 1937 году. До этого историческое здание планировалось восстановить. Проект реконструкции включили в госпрограмму “Развитие образования” на 2023-2024 гг, однако 1 марта текущего года он был отклонен “в связи с превышение общей потребности в финансовом обеспечении допущенных к отбору проектов”.