С 23 декабря вырастет стоимость проезда во всем транспорте. Так, сейчас жетон в метро стоит 27 рублей, в автобусе билет 26 рублей, а трамвай и троллейбус 25 рублей. С завтрашнего дня ожидается подорожание до 30 рублей. Тарифы официально утверждены.