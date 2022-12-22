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С 23 декабря стоимость проезда в метро Новосибирска вырастет до 30 рублей

Сегодня, 04:03
Фото: atas.info
Проехать в подземке можно за 30 рублей
Уже в эту пятницу, 23 декабря в транспорте Новосибирска подорожает проезд. Смотрим, где именно и насколько.

С 23 декабря вырастет стоимость проезда во всем транспорте. Так, сейчас жетон в метро стоит 27 рублей, в автобусе билет 26 рублей, а трамвай и троллейбус 25 рублей. С завтрашнего дня ожидается подорожание до 30 рублей. Тарифы официально утверждены.

Стоимость проезда на общественном транспорте резко взлетит в Новосибирске в декабре
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Напомним, что ранее был назван срок окончания строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Ее достроят 28 декабря. Однако ввести объект в эксплуатацию по плану должны только после повторной экспертизы проектной документации. Соответственно откроется метрополитен в следующем 2023 году. 

Назван срок окончания строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске
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Также отметим, что в новогоднюю ночь изменится режим работы метро. Оно закроется не в 00:00 ночи, а в 2:00. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск
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