Мальчика доставили в больницу, спустя время он поправился. Мамонтов же добровольно пришел в полицию и сознался в содеянном. Тогда разгорелся громкий скандал. Его арестовали на 11 суток, лишили водительских прав, исключили из партии «ЕР» и лишили мандата.