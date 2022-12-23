По данным департамента, 23 декабря суд постановил освободить Сергея Мамонтова от ответственности за «совершение преступления» по уголовной статье. Дело прекращено в связи с примирением сторон.
Напомним, что 30 октября в городе Татарске произошло ДТП: депутат сбил маленького ребенка и не оказал ему никакую помощь. Он уехал с места аварии.
Мальчика доставили в больницу, спустя время он поправился. Мамонтов же добровольно пришел в полицию и сознался в содеянном. Тогда разгорелся громкий скандал. Его арестовали на 11 суток, лишили водительских прав, исключили из партии «ЕР» и лишили мандата.
Однако позже Мамонтов и мать пострадавшего мальчика помирились. Экс-депутат выплатил ей компенсацию. Претензий к нему женщина больше не имеет.