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Исправительный центр ГУФСИН откроется на улице Волочаевской

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
В Новосибирске создадут исправительный центр ГУФСИН

В Новосибирске создадут исправительный центр ГУФСИН

Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации», — цитирует издание «НГС» текст документа.
ФСИН зарегистрирует новую структуру в течении трех месяцев и совместно с Росимуществом выберут помещение и земельный участок.

Ранее сообщалось, что следственный изолятор №1 в Новосибирске пользовался газом несколько месяцев бесплатно, фактически не выплачивая накопившуюся задолженность. Теперь же представители СИЗО обязаны выплатить более 2 миллионов рублей.

#Криминал#Общество#ФСИН#Новосибирск#Центр
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