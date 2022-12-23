Исправительный центр ГУФСИН откроется на улице Волочаевской

«Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации», — цитирует издание «НГС» текст документа.
ФСИН зарегистрирует новую структуру в течении трех месяцев и совместно с Росимуществом выберут помещение и земельный участок.
Ранее сообщалось, что следственный изолятор №1 в Новосибирске пользовался газом несколько месяцев бесплатно, фактически не выплачивая накопившуюся задолженность. Теперь же представители СИЗО обязаны выплатить более 2 миллионов рублей.