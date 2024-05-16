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ФСИН

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2024
После убийства в колонии под Новосибирском осужден экс-сотрудник ФСИН
Вынесен приговор за халатность в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №13, где погиб человек, сообщили в Барабинском районном суде.
16 мая, 03:32
2023
Жгучие красотки ФСИН соревнуются в конкурсе красоты за звание Мисс УИС-2023
В Новосибирске проводится конкурс красоты среди сотрудниц ФСИН, где 17 участниц борются за звание Мисс УИС-2023, финал которого состоится 16 ноября.
4 ноября 2023, 02:59
Новосибирский зек сбежал в Хэллоуин — его ищет ФСИН
1 ноября 2023, 11:15
Новосибирский зек избил надзирателя из-за дезодоранта
11 октября 2023, 13:22
Новосибирскому зеку доставили «сладкие» мобильники в посылке
В ИК №14 в Тогучинском районе Новосибирской области пресекли попытку контрабанды. В продуктовой посылке сотрудники учреждения обнаружили мобильные телефоны и зарядку аккумулятора. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по региону.
30 марта 2023, 13:10
Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
Жители Искитима объединились против создания Исправительного центра на базе бывшей воинской части Новосибирского завода искусственного волокна. Рядом - микрорайоны Южный и Синтез, дачный кооператив. Жители собирают подписи и обращаются к власти.
15 марта 2023, 03:23
2022
Исправительный центр ГУФСИН откроется на улице Волочаевской
Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
23 декабря 2022, 13:24

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