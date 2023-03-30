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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Новосибирскому зеку доставили «сладкие» мобильники в посылке

30 марта 2023, 13:10
Фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области
Мобильники спрятали в банке с медом
В ИК №14 в Тогучинском районе Новосибирской области пресекли попытку контрабанды. В продуктовой посылке сотрудники учреждения обнаружили мобильные телефоны и зарядку аккумулятора. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по региону.
«В отношении гражданина по факту попытки передачи запрещенных предметов составлен административный протокол. Осужденный, которому предназначалась продуктовая посылка, водворен в штрафной изолятор», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мобильные телефоны были обнаружены в банке с медом. При досмотре в таре с лакомством нашлись сразу четыре гаджета и зарядные устройства. Кроме того, к ним прилагались наушники. Чтобы запрещенный груз не был сразу обнаружен, в банке проделали двойное дно.

Напомним, что недавно в Новосибирской области осудили бывшего сотрудника колонии. Мужчина за взятку доставлял заключенным запрещенные предметы, в том числе, наркотики.

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#Новосибирская область#Происшествия#Колония#Контрабанда#Тюрьма#Телефон#ФСИН
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