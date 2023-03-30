Новосибирскому зеку доставили «сладкие» мобильники в посылке

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
«В отношении гражданина по факту попытки передачи запрещенных предметов составлен административный протокол. Осужденный, которому предназначалась продуктовая посылка, водворен в штрафной изолятор», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Мобильные телефоны были обнаружены в банке с медом. При досмотре в таре с лакомством нашлись сразу четыре гаджета и зарядные устройства. Кроме того, к ним прилагались наушники. Чтобы запрещенный груз не был сразу обнаружен, в банке проделали двойное дно.
Напомним, что недавно в Новосибирской области осудили бывшего сотрудника колонии. Мужчина за взятку доставлял заключенным запрещенные предметы, в том числе, наркотики.