Новосибирскому зеку доставили «сладкие» мобильники в посылке

Мобильные телефоны были обнаружены в банке с медом. При досмотре в таре с лакомством нашлись сразу четыре гаджета и зарядные устройства. Кроме того, к ним прилагались наушники. Чтобы запрещенный груз не был сразу обнаружен, в банке проделали двойное дно.