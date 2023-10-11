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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Заключенный обиделся из-за изъятия запрещенных предметов

Новосибирский зек избил надзирателя из-за дезодоранта

11 октября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Заключенный обиделся из-за изъятия запрещенных предметов

В Новосибирске заключенный избил надзирателя из-за дезодоранта

В одной из новосибирских колоний избили надзирателя. Инцидент произошел во время досмотра личных вещей.

Причина агрессивного поведения заключенного могла заключаться в нежелании отдавать средства гигиены. При этом нападавший уже отбывал наказание в штрафном изоляторе. Теперь уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

«Отбывая наказание в исправительной колонии №8 и находясь в помещении камеры ШИЗО, после изъятия у него сотрудником исправительного учреждения предметов, запрещенных правилами внутреннего распорядка (дезодорант и крем для лица), выражая недовольство, нанес последнему рукой удар по левой руке», — сообщает пресс-служба суда.

Агрессивные действия заключенного могут привести к увеличению срока. За что отбывает наказание новосибирец, не сообщается.

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#Новосибирск#Суд#Заключенные#Нападение#Колония#ФСИН#Александр Ляхов
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