Новосибирский зек избил надзирателя из-за дезодоранта

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Причина агрессивного поведения заключенного могла заключаться в нежелании отдавать средства гигиены. При этом нападавший уже отбывал наказание в штрафном изоляторе. Теперь уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.
«Отбывая наказание в исправительной колонии №8 и находясь в помещении камеры ШИЗО, после изъятия у него сотрудником исправительного учреждения предметов, запрещенных правилами внутреннего распорядка (дезодорант и крем для лица), выражая недовольство, нанес последнему рукой удар по левой руке», — сообщает пресс-служба суда.
Агрессивные действия заключенного могут привести к увеличению срока. За что отбывает наказание новосибирец, не сообщается.