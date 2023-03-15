Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Возможность создания исправительного центра ФСИНа на базе бывшего военного городка НЗИВа вызвала бурный протест местных жителей. Особенно сильно против решения создать исправительный центр в Искитиме настроены жители Южного, Синтеза и дачного кооператива рядом.
14 марта жители этих микрорайонов собрались и организовали сбора подписей написали обращение к депутату Госдумы, написали обращение к губернатору Андрею Травникову, планируют вынести вопрос на слушания в горсовете.
В городских группах в социальных сетях искитимцы бурно обсуждают, чем исправительный центр отличается от колонии и почему нельзя допустить создания такого центра в городе.
Искитимцы считают, что их район и так не является благополучным, но исправительный центр сделает его опасным для жизни: "Мы и сейчас детей подвозим, а потом что? Вынуждены будем создавать народную дружину?", "Они же пойдут в город, пойдут ко всем женщинам, им не будет интересно, есть у нее муж и ли нет?".
При этом в Новосибирске работает несколько учреждений ГУФСИН, планировалось открыть еще один на Волочаевской.