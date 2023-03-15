Искитимцы считают, что их район и так не является благополучным, но исправительный центр сделает его опасным для жизни: "Мы и сейчас детей подвозим, а потом что? Вынуждены будем создавать народную дружину?", "Они же пойдут в город, пойдут ко всем женщинам, им не будет интересно, есть у нее муж и ли нет?".