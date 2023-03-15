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Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 03:27

Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!

15 марта 2023, 03:23
Фото: Группа ВКонтакте Адов--Инфо.Искитим
Жители Искитима не хотят соседства с исправительным центром.
Жители Искитима объединились против создания Исправительного центра на базе бывшей воинской части Новосибирского завода искусственного волокна. Рядом - микрорайоны Южный и Синтез, дачный кооператив. Жители собирают подписи и обращаются к власти.

Возможность создания исправительного центра ФСИНа на базе бывшего военного городка НЗИВа вызвала бурный протест местных жителей. Особенно сильно против решения создать исправительный центр в Искитиме настроены жители Южного, Синтеза и дачного кооператива рядом. 

14 марта жители этих микрорайонов собрались и организовали сбора подписей написали обращение к депутату Госдумы, написали обращение к губернатору Андрею Травникову, планируют вынести вопрос на слушания в горсовете.

В городских группах в социальных сетях искитимцы бурно обсуждают, чем исправительный центр отличается от колонии и почему нельзя допустить создания такого центра в городе.

Искитимцы считают, что их район и так не является благополучным, но исправительный центр сделает его опасным для жизни: "Мы и сейчас детей подвозим, а потом что? Вынуждены будем создавать народную дружину?", "Они же пойдут в город, пойдут ко всем женщинам, им не будет интересно, есть у нее муж и ли нет?".

Исправительный центр ГУФСИН откроется на улице Волочаевской
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При этом в Новосибирске работает несколько учреждений ГУФСИН, планировалось открыть еще один на Волочаевской. 

#ФСИН#Заключенные#Протест#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим
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