Локоть признался, что он не мэр Новосибирска

Всероссийский съезд Дедов Морозов прошел в Новосибирске 22 декабря. На сцене в комплексе им. Владимира Маяковского выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Во время своей речи градоначальник заявил, что он не мэр.
«На самом деле, здесь ошибка. Я — не мэр. Я — самый главный Дед Мороз в городе Новосибирске», — произнес глава города.
В зале находились дети из Беловодского района ЛНР, которые приехали посетить новогоднюю столицу России. Именно к ним и было адресовано такое послание.
Также мэр рассказал детям, что у него есть все атрибуты символа Нового года (красная шапка и рукавицы). Локоть поздравил ребят из ЛНР с наступающим праздником.
Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть уехал в Луганскую Народную Республику. Зачем он туда отправился, читайте по ссылке.