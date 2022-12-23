atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Локоть признался, что он не мэр Новосибирска

Сегодня, 01:22
Фото: nsknews.info
Анатолий Локоть представился Дедом Морозом
Мэр Новосибирска признался на Всероссийском съезде Дедов Морозов, что он не глава города. Рассказываем, какие слова на самом деле сказал градоначальник.

Всероссийский съезд Дедов Морозов прошел в Новосибирске 22 декабря. На сцене в комплексе им. Владимира Маяковского выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Во время своей речи градоначальник заявил, что он не мэр.

«На самом деле, здесь ошибка. Я — не мэр. Я — самый главный Дед Мороз в городе Новосибирске», —  произнес глава города.
Сколько заработали за год мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его супруга - декларация
Узнать подробнее

В зале находились дети из Беловодского района ЛНР, которые приехали посетить новогоднюю столицу России. Именно к ним и было адресовано такое послание.

Также мэр рассказал детям, что у него есть все атрибуты символа Нового года (красная шапка и рукавицы). Локоть поздравил ребят из ЛНР с наступающим праздником.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уехал на Донбасс
Узнать подробнее

Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть уехал в Луганскую Народную Республику. Зачем он туда отправился, читайте по ссылке

#Эмилия Губарева#Город#Общество#Мэр Новосибирска
Подпишитесь
Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске
Вчера, 09:12
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
21 декабря 09:06
Силовики из Москвы задержали начальника ОБЭП Центрального района Новосибирска Умерова
Вчера, 08:30
В Новосибирске спасли женщину с балкона горящей квартиры на Ватутина
Вчера, 08:16
В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года
Вчера, 04:44
В Новосибирск прилетел самолет из Намангана с задержкой в три дня
Вчера, 04:23