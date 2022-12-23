22 декабря суд отправил начальника Центрального ОБЭПиПК Александра Умерова в СИЗО. Такая мера пресечения избрана ему до 20 февраля 2023 года. Решение суда еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.
Напомним, что силовика подозревают в получении взяток, а также покровительстве игорного бизнеса. О его задержании стало известно 22 декабря. Александр Умеров является начальником ОБЭПиПК (отдел по борьбе с коррупцией) Центрального района майором полиции.
Также отметим, что задержание Умерова прошло секретно. Это связано с возможным покрывательством игорного бизнеса и других высокопоставленных лиц. В деле разбирается Следком.