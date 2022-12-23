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В Новосибирске силовики задержали начальника Центрального ОБЭП: в чем его обвиняют

Сегодня, 01:47
Фото: 1MI
Умерова отправили в СИЗО на два месяца

Новосибирский суд отправил начальника Центрального ОБЭП Умерова в СИЗО до февраля

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения задержанному начальнику Центрального ОБЭП, о чем сообщили в Судебном департаменте.

22 декабря суд отправил начальника Центрального ОБЭПиПК Александра Умерова в СИЗО. Такая мера пресечения избрана ему до 20 февраля 2023 года. Решение суда еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

Напомним, что силовика подозревают в получении взяток, а также покровительстве игорного бизнеса. О его задержании стало известно 22 декабря. Александр Умеров является начальником ОБЭПиПК (отдел по борьбе с коррупцией) Центрального района майором полиции.

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Также отметим, что задержание Умерова прошло секретно. Это связано с возможным покрывательством игорного бизнеса и других высокопоставленных лиц. В деле разбирается Следком. 

#Эмилия Губарева#Криминал#Суд#Взятки
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