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Часть новосибирских школ уже вышли на зимние каникулы

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
Каникулы в регионе начинаются с 28 декабря

В Новосибирске 29 школ вышли на зимние каникулы

Почти 30 школ Новосибирска уже ушли на новогодние каникулы, о чем сообщил во время оперативного совещания у губернатора в правительстве 26 декабря мэр Анатолий Локоть.

В Новосибирске 29 школ уже вышли на зимние каникулы. Ранее в департаменте образования муниципалитета сообщали о сроках каникул. Так, официально зимние выходные в школах начинаются с 29 декабря по 9 января.

Однако учебные заведения сами вправе регулировать эти даты. Важное условие, что каникулы должны быть не менее 7 календарных дней.

Судя по данным официального сайта  мэрии, в Новосибирске всего 216 школ. По словам министра образования региона Сергея Федорчука, массовый выход на каникулы начнется со среды, 28 декабря. Однако сейчас часть школ уже ушли на каникулы.

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Напомним, что ранее мы составили рейтинг самых высокооплачиваемых педагогов. Все они работают в элитных школах. 

#Эмилия Губарева#Город#Дети#Каникулы#Школа
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