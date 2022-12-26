В Новосибирске 29 школ уже вышли на зимние каникулы. Ранее в департаменте образования муниципалитета сообщали о сроках каникул. Так, официально зимние выходные в школах начинаются с 29 декабря по 9 января.
Однако учебные заведения сами вправе регулировать эти даты. Важное условие, что каникулы должны быть не менее 7 календарных дней.
Судя по данным официального сайта мэрии, в Новосибирске всего 216 школ. По словам министра образования региона Сергея Федорчука, массовый выход на каникулы начнется со среды, 28 декабря. Однако сейчас часть школ уже ушли на каникулы.
Напомним, что ранее мы составили рейтинг самых высокооплачиваемых педагогов. Все они работают в элитных школах.