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Стоимость реконструкции театра «Старый дом» в Новосибирске превысила 1 млрд рублей

Сегодня, 05:52
Фото: old-house.ru
К театру пристроят новый корпус
В Новосибирске изменилась стоимость реконструкции театра «Старый дом», о чем сообщил и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

Согласна смете, реконструкция театра «Старый дом» обойдется в 1,2-1,3 млрд рублей. Ранее проект оценивали в 1,6 млрд рублей.

Проектно-сметная документация уже разработала. Для финансирования за счет федерального бюджета уже подана заявка.

Отметим, что в театре собираются сделать масштабную реконструкцию. К уже существующему корпусу пристроят новый.

В настоящий момент театр функционирует по улице Большевистская, 85. Это здание построили в 1912 году. Ранее трехэтажный театр реконструировали.

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Напомним, что ранее директора театра «Красный факел» Александра Кулябина - уволили. Уход с поста связывают с нашумевшим интервью, которое дал Кулябин-младший американской радиостанции. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Театр
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