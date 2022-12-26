Стоимость реконструкции театра «Старый дом» в Новосибирске превысила 1 млрд рублей

Согласна смете, реконструкция театра «Старый дом» обойдется в 1,2-1,3 млрд рублей. Ранее проект оценивали в 1,6 млрд рублей.
Проектно-сметная документация уже разработала. Для финансирования за счет федерального бюджета уже подана заявка.
Отметим, что в театре собираются сделать масштабную реконструкцию. К уже существующему корпусу пристроят новый.
В настоящий момент театр функционирует по улице Большевистская, 85. Это здание построили в 1912 году. Ранее трехэтажный театр реконструировали.
Напомним, что ранее директора театра «Красный факел» Александра Кулябина - уволили. Уход с поста связывают с нашумевшим интервью, которое дал Кулябин-младший американской радиостанции.