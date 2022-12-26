В области снова масочный режим: пока только рекомендация

«В преддверии новогодних праздников обращаю ваше внимание на необходимость проведения комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе рекомендовать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей», — цитирует издание «ТАСС» Александра Щербатова.
Также Роспотребнадзор предлагает усилить спектр дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспорте, и ввести так называемый утренний фильтр на предприятиях для того, чтобы не допустить заболевших в коллективы.
В области растет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас количество заболевших в неделю исчисляется в 45,6 тысяч человек. Это больше предыдущей семидневки на 14 тысяч больных.
Рост интенсивного показателя составил 45 процентов.
Ранее сообщалось, что замглавы министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что в регионе зафиксировано двукратное превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ.