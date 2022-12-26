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В области снова масочный режим: пока только рекомендация

Сегодня, 08:17
Фото: 1MI
Профилактика - великое дело, особенно в преддверии долгих каникул

Глава Роспотребнадзора НСО порекомендовал носить маски на массовых мероприятиях

Сегодня на оперативном совещании правительства региона руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов рекомендовал вернуться к масочному режиму из-за обострения эпидемиологической обстановки.

«В преддверии новогодних праздников обращаю ваше внимание на необходимость проведения комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе рекомендовать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей», — цитирует издание «ТАСС» Александра Щербатова.

Также Роспотребнадзор предлагает усилить спектр дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспорте, и ввести так называемый утренний фильтр на предприятиях для того, чтобы не допустить заболевших в коллективы.

В области растет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас количество заболевших в неделю исчисляется в 45,6 тысяч человек. Это больше предыдущей семидневки на 14 тысяч больных.

Рост интенсивного показателя составил 45 процентов.

Ранее сообщалось, что замглавы министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что в регионе зафиксировано двукратное превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Профилактика#Маски#Режим
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