Глава батальона «Вега» Панферов раскритиковал дебош пьяных военных

Инцидент произошел в салоне оптики на Карла Маркса, 25. Туда вошли двое мужчин в форме, потребовали дать им пакет, сложить в него алкоголь, а затем начали ломать стул и стойку для очков.
Подполковник в отставке и глава батальоне «Вега» отметил Сиб.фм, что Уголовный кодекс для всех одинаковый.
«Это безобразие, в военной форме пришли пьяными. Если ведут себя как обезьяны, пусть с ними и поступают, как с обезьянами», — считает Андрей Панферов.
Стоит отметить, что после скандала в Интернете, военные все же принесли свои извинения салону оптики за свое хамское поведение. Для этого их сопровождали полиция и военные. Также Панферов добавил, что сожалеет о видео, которое распространилось по Сети.
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