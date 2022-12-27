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Глава батальона «Вега» Панферов раскритиковал дебош пьяных военных

Сегодня, 01:41
Фото: Заксобрания Новосибирской области
Военные разгромили салон оптики
Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов раскритиковал военнослужащих в форме, которые устроили дебош в салоне оптики.

Инцидент произошел в салоне оптики на Карла Маркса, 25. Туда вошли двое мужчин в форме, потребовали дать им пакет, сложить в него алкоголь, а затем начали ломать стул и стойку для очков.

Подполковник в отставке и глава батальоне «Вега» отметил Сиб.фм, что Уголовный кодекс для всех одинаковый.

«Это безобразие, в военной форме пришли пьяными. Если ведут себя как обезьяны, пусть с ними и поступают, как с обезьянами», — считает Андрей Панферов.
Двое в камуфляжной форме устроили дебош в новосибирском салоне оптики
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Стоит отметить, что после скандала в Интернете, военные все же принесли свои извинения салону оптики за свое хамское поведение. Для этого их сопровождали полиция и военные. Также Панферов добавил, что сожалеет о видео, которое распространилось по Сети.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Военные#Панферов
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