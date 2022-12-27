Сбербанк опубликовал измененный режим работы в новогодние праздники. Так, 30 декабря офисы банка закроются на час раньше.
31 декабря, а также 1, 2 и 3 января – будут выходными днями. Уточняются, что в эти числа работают только дежурные офисы.
В период с 4 по 6 января количество работающих офисов постепенно увеличится. А вот 7-8 января – снова выходные дни. Работают только дежурные офисы. С 9 января начинается стандартный рабочий день.
Что касается банкоматов и терминалов в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздники, они будут работать в стандартном режиме.
Стоит отметить, что график работы индивидуален для каждого офиса. Посмотреть актуальное расписание по адресам можно на сайте.
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