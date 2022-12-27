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График работы Сбербанка в новогодние праздники 2023 в Новосибирске

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
Сбербанк не будет работать 1 января

Стало известно расписание работы Сбербанка в новогодние праздники в Новосибирске

Расписание работы офисов Сбербанка изменится на Новый год в Новосибирске. Смотрим график с 30 декабря по 9 января.

Сбербанк опубликовал измененный режим работы в новогодние праздники. Так, 30 декабря офисы банка закроются на час раньше.

31 декабря, а также 1, 2 и 3 января – будут выходными днями. Уточняются, что в эти числа работают только дежурные офисы.

В период с 4 по 6 января количество работающих офисов постепенно увеличится. А вот 7-8 января – снова выходные дни. Работают только дежурные офисы. С 9 января начинается стандартный рабочий день.

Что касается банкоматов и терминалов в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздники, они будут работать в стандартном режиме.

Стоит отметить, что график работы индивидуален для каждого офиса. Посмотреть актуальное расписание по адресам можно на сайте.

График работы отделений Почты России в новогодние праздники 2023 в Новосибирске
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Читайте также об изменения графика работы Почты России. Так, отделения работают 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января. 

#Новосибирск#Банк#Эмилия Губарева
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